Çaykur Rizesporlu Attila Mocsi, Trabzonspor Maçını Değerlendirdi: 'Zorlu Bir Karşılaşma Olacak'

Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Attila Mocsi, Trabzonspor ile 13 Nisan Pazar günü oynayacakları kritik karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Mocsi, ligde istenen performansa ulaşamadıklarını belirterek, "Açıkça söylemek gerekirse, şu an ligde istediğimiz noktada değiliz. Bu nedenle çok zorlu bir karşılaşma olacak" dedi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın öncesinde basın mensuplarına konuşan Mocsi, geçen sezon sahalarında sergiledikleri başarılı performansı hatırlayarak, "Sahadaki mücadelemizle ilgili tek kelime, kötü bir şey söyleyemem. Çünkü takım arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen her şeyi verdik" ifadesini kullandı.

Önemli Bir Mücadele Bekliyor

Büyük bir önem taşıyan Trabzonspor maçı hakkında konuşan Mocsi, "Bu maçı hem şehir hem de bizler için çok değerli. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonda bize karşı puan alamadığını unutmamak lazım. Bu, onlara ekstra bir baskı getirebilir" şeklinde görüş belirtti. Sağlam bir rakip olduklarını ifade eden Mocsi, "Zorlu bir mücadele bekliyor bizi" dedi.

Kupa Hayalleri Suya Düştü

Attila Mocsi, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığına da değinerek, "Kupa maçları lig maçlarından farklı. Trabzonspor karşısında üzülmüştük. Ancak son iki sezonda onları üç kez yendik. Lig her zaman farklıdır ve burada kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Takım ve Teknik Heyet Desteği

Bir gazetecinin, takımın zorlu süreç geçirdiği ve teknik direktör İlhan Palut hakkında çıkan istifa söylentileriyle ilgili sorusuna Mocsi, "Rize'de olmaktan mutluyum ama sonuçlar beni tatmin etmiyor. Şehirde herkesin desteğini hissediyoruz. Teknik heyet ve kulüp bize büyük destek veriyor. Bu bizim için büyük bir itici güç" yanıtını verdi.

Mocsi, "Futbolda işler bazen böyle oluyor. İki maç kaybedince herkes 'İlhan Palut gitsin' diyor. İki maç kazanınca 'İlhan Palut kral' ilan ediliyor. Bence bu konuda denge olmalı" diyerek, takıma olan inancını sürdürdüğünü belirtti. Son olarak, "Biz son ana kadar hocamıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü.