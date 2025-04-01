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Çaykur Rizesporlu Ghezzal'da Zorlanma: Tedavi Süreci Başladı

Çaykur Rizesporlu Rachid Ghezzal'ın adalesinde zorlanma tespit edildi, tedavi süreci başladı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 16:56
Çaykur Rizesporlu Ghezzal'da Zorlanma: Tedavi Süreci Başladı

Rachid Ghezzal'ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Çaykur Rizespor'un yıldızı Rachid Ghezzal'ın sol ön üst adalesinde zorlanma tespit edildi. Kulüp, oyuncunun sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı.

Kulüp Sağlık Komisyonu Başkanı Açıklama Yaptı

Kulübün sağlık komisyonu başkanı Hasan Türüt, Cezayirli futbolcunun antrenman sırasında sakatlandığını belirterek, "Cumartesi günü yapılan antrenman esnasında sakatlanan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan muayene ve MR kontrolleri sonucunda sol ön üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp, Ghezzal'ın iyileşmesi için gerekli tüm tedavi süreçlerini hızla başlattı.

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