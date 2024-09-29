ÇBK Mersin, Emlak Konut'u Rahat Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin İlk Haftası

2023 sezonunun açılış karşılaşmasında ÇBK Mersin, deplasmanda Emlak Konut ile karşı karşıya geldi. Maç, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Maçın Detayları

ÇBK Mersin, etkili oyunu ile rakibi Emlak Konut'u 89-69 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu galibiyet, Mersin ekibinin sezon başlangıcını sağlam bir adımla yapmasını sağladı.

Karşılaşma boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken ÇBK Mersin, bu sezon iddialı olacağının sinyallerini vermiş oldu.