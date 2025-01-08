ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Namağlup Yükselişini Sürdürüyor

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Galibiyetlerini Sürdürüyor

ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur 3. maçında Fransa'nın Basket Landes takımını 73-53 mağlup etti. Müsabaka, Paris'teki François Mitterrand Salonu'nda gerçekleştirildi.

Maçın ilk çeyreğini 13-10 önde tamamlayan ÇBK Mersin, ikinci periyotta üstün oyununu devam ettirerek farkı çift haneye çıkardı. Takım, soyunma odasına 38-27 üstün girdi.

Final periyoduna 56-41 önde giren ÇBK Mersin, müsabakayı 73-53'lük sonuçla kazanarak Avrupa Ligi'nde ikinci turdaki üçüncü galibiyetini elde etti.

Namağlup Yola Devam!

ÇBK Mersin, bu galibiyetle birlikte FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde namağlup unvanını sürdürerek, ilk turdaki 6 karşılaşmasını da kazanmış oldu. Takım, bu başarısıyla önemli bir ivme yakalayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.