Kayserispor - Alanyaspor: Süper Lig'de 19. Randevu

Maç Bilgileri

Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip lig tarihinde 19. randevu için sahaya çıkacak ve mücadele 17:00'de başlayacak.

Bugüne kadar oynanan 18 maçta Kayserispor 4 galibiyet, Alanyaspor 11 galibiyet elde etti; 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Kayseri’de oynanan 9 maçta ise Kayserispor 3 kez, Alanyaspor 4 kez galip geldi; 2 maç berabere bitti. Bu karşılaşmalarda Kayserispor 10 gol atarken, Alanyaspor 11 gol kaydetti.

