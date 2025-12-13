DOLAR
Kayserispor - Alanyaspor: Süper Lig'de 19. randevu

Süper Lig 16. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor, saat 17:00'de 19. kez karşılaşacak. Önceki 18 maçta Kayserispor 4, Alanyaspor 11 galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:27
Kayserispor - Alanyaspor: Süper Lig'de 19. randevu

Kayserispor - Alanyaspor: Süper Lig'de 19. Randevu

Maç Bilgileri

Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip lig tarihinde 19. randevu için sahaya çıkacak ve mücadele 17:00'de başlayacak.

Bugüne kadar oynanan 18 maçta Kayserispor 4 galibiyet, Alanyaspor 11 galibiyet elde etti; 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Kayseri’de oynanan 9 maçta ise Kayserispor 3 kez, Alanyaspor 4 kez galip geldi; 2 maç berabere bitti. Bu karşılaşmalarda Kayserispor 10 gol atarken, Alanyaspor 11 gol kaydetti.

KAYSERİSPOR İLE ALANYASPOR, SÜPER LİG TARİHİNDE 19. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK.

KAYSERİSPOR İLE ALANYASPOR, SÜPER LİG TARİHİNDE 19. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK.

