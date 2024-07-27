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ÇBK Mersin, Regan Magarity ile Anlaştı

ÇBK Mersin, İsveçli forvet Regan Magarity'i kadrosuna kattı. Üç genç oyuncu da takımda yer alacak.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 15:42
ÇBK Mersin, Regan Magarity ile Anlaştı

ÇBK Mersin, Regan Magarity'i Renklerine Bağladı

Türkiye'nin ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından ÇBK Mersin, uzun forvet Regan Magarity'i transfer etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 28 yaşındaki İsveçli oyuncu, Uni Girona takımında forma giymekteydi ve aynı zamanda İsveç milli takımında da yer alıyor.

Yeni Sezonda Takımda Olacak

Regan Magarity, 2024-2025 sezonu için ÇBK Mersin ile sözleşme imzaladı. Bu transferle birlikte, Mersin ekibi kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Genç Yetenekler de Takımda

Ayrıca, bonservisleri farklı kulüplere kiralanan Şevval Akalan, Şuğranur Sönmez ve İlayda Güner de sezon öncesinde ÇBK Mersin kadrosuna dahil edildi. Bu genç oyuncular, takımın geleceğinde önemli rol oynayacak.

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