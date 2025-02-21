Celtics, Jayson Tatum'un Triple-Double Performansıyla 76ers'ı Yenerek İkinci Sıradaki Yerini Sağlamlaştırdı

Celtics, Jayson Tatum'un Triple-Double Performansıyla Galip Geldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 124-104 mağlup ederek sezonun 40. galibiyetini aldı. Celtics, bu önemli karşılaşmada yıldız oyuncusu Jayson Tatum'un sergilediği outstanding 'triple-double' performansıyla galip gelmeyi başardı.

Tatum'un Etkileyici İstatistikleri

Jayson Tatum, maç boyunca 15 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistlik bir performans sergileyerek takımının zaferine büyük katkı sağladı. Takımda ayrıca Jaylen Brown 20, Kristaps Porzingis 17 ve Derrick White 16 sayı ve 10 ribauntla 'double-double' yaparak dikkat çekti.

Doğu Konferansı ikincisi olan Celtics, böylelikle 40. galibiyetini alarak playoff yolunda önemli bir avantaj elde etti. Maçta Payton Pritchard 28, Jaylen Brown ise 20 sayıyla oynadı.

Los Angeles Lakers, LeBron James'in Önderliğinde Blazers'ı Geçti

Bir diğer önemli maçta ise Los Angeles Lakers, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 110-102 yenerek sezonun 33. galibiyetine ulaştı. Yıldız oyuncu LeBron James, 40 sayıyla takımı adına galibiyetin mimarı oldu ve 8 ribaunt aldı.

Austin Reaves ise 32 sayı ve 7 asistle LeBron'a destek verdi. Blazers tarafında Deni Avdija 28, Toumani Camara 19 ve Scoot Henderson 12 sayıyla oynadı fakat bu performans 33. yenilgilerinin önüne geçemedi.

Diğer Maç Sonuçları

NBA'de gerçekleştirilen diğer maç sonuçları şu şekilde gerçekleşti: