Cengiz Ünder Beşiktaş'a: Fenerbahçe-Beşiktaş'ta Forma Giyenler Listesi Genişliyor

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a: İki Kulübün Formasını Giyenler Kervanına Yeni İsim

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu. Avrupa'da geçen yıllarının ardından Türkiye'ye dönen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-lacivertli formayla beklentileri karşılayamayınca siyah-beyazlılarla anlaşma sağladı.

İki takımın kadrosunda yer alan unutulmaz futbolcular

Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinin tarihinde birçok futbolcu iki takımın da formasını giydi. Bu isimler arasında şunlar yer alıyor:

Birol Pekel, Selim Soydan, Ali Soydan, Şenol Birol, Adem İbrahimoğlu, Ali Kemal Denizci, Engin İpekoğlu, Tayfur Havutçu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, Mustafa Doğan, Murat Şahin, Tümer Metin, Mert Nobre, Fahri Tatan, Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Yusuf Şimşek, Mehmet Aurelio, Egemen Korkmaz, Mamadou Niang, Uğur Boral, Sezer Öztürk, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Jose Sosa, Josef de Souza, Mehmet Topal, Salih Uçan, Mert Günok, Michy Batshuayi, Umut Nayir, Cenk Tosun, Anderson Talisca, Cengiz Ünder.

Daum ve Denizli: İki Takımla da Süper Lig Şampiyonu Olan Teknik Direktörler

Christoph Daum ile Mustafa Denizli, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan çalıştırıcılar olarak öne çıkıyor. Geçen yıl yaşamını yitiren Alman teknik adam Daum, Beşiktaş'la 1994-1995, Fenerbahçe'yle ise 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında şampiyon oldu. Ayrıca Daum, eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası yeni adı ise Süper Kupa olan organizasyonda 1993-1994 sezonunda siyah-beyazlı takımla, 2009-2010'da sarı-lacivertli ekiple kupaya uzandı.

Mustafa Denizli ise 2000-2001'de Fenerbahçe ile, 2008-2009 sezonunda da Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

İki takımda şampiyonluk yaşayan futbolcular

Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları altında 12 futbolcu şampiyonluk gören isimler arasında yer aldı. Bu oyunculardan Birol Pekel, Şenol Birol, Engin İpekoğlu, Tümer Metin, Mert Nobre, Rüştü Reçber, Yusuf Şimşek, Caner Erkin ve Gökhan Gönül, Süper Lig şampiyonluk kupasını iki takım formasıyla da kaldırdı. Milli futbolcular Salih Uçan ile Mert Günok ise hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta Türkiye Kupası şampiyonluğunu yaşadı. Ayrıca daha önce Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Mert Günok ve Mehmet Topal da Süper Kupa'da şampiyonluk sevincini tattı.

Birçok transferde bonservis ödenmedi

İki kulüp arasındaki transferlerde son dönemde bonservis bedeli ödenmeyen hamleler dikkat çekti. Siyah-beyazlı takımla futbolculuk dönemlerinde sözleşme konusunda anlaşamayan ya da ayrılık kararı alan Feyyaz Uçar, Tümer Metin, Cenk Tosun ve İsmail Köybaşı gibi isimler bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olup gündem yaratmıştı. Uzun yıllar sarı-lacivertli takımda forma giymiş Rüştü Reçber, Caner Erkin ve Gökhan Gönül ise kulüpleriyle yeni sözleşme imzalamayarak bonservis ücreti ödenmeden Beşiktaş'la anlaşmıştı.