Cengiz Ünder Beşiktaş formasıyla 5. gole ulaştı

Eyüpspor 2-2 Beşiktaş — Trendyol Süper Lig 19. hafta

Cengiz Ünder, Eyüpspor ağlarına attığı golle siyah-beyazlı formayla 5. kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların golleri 6. dakikada Orkun Kökçü ve 76. dakikada Cengiz Ünder tarafından kaydedildi.

Cengiz Ünder, maçta 61. dakikada Vaclav Cerny’nin yerine oyuna dahil oldu ve skoru eşitleyen golü kaydetti.

Ligde 13 maçta Beşiktaş formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, daha önce Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Samsunspor ağlarını sarsmıştı.

