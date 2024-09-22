Central Hospital Ümraniyespor, Adanaspor'u 5-2 Yenerek Galibiyet Aldı

Trendyol 1. Lig Maç Sonuçları

Central Hospital Ümraniyespor, Adanaspor ile oynadığı karşılaşmada üstün bir performans sergileyerek 5-2'lik skorla galip geldi. Bu galibiyet, ligin 6. haftasında ümit veren bir sonuç olarak kaydedildi.

Maçın Detayları

Trendyol 1. Lig'de önemli bir mücadeleye sahne olan bu maçta, Central Hospital Ümraniyespor kendi evinde oynadı.

İleri uçta etkili bir futbol sergileyen ekip, Adanaspor karşısında rahat bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Ümraniyespor'un ligdeki konumunu güçlendirdi.