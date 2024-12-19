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Cercle Brugge - Başakşehir Maçından Notlar: Düşük İlgi ve Kadro Değişiklikleri

Cercle Brugge ile Başakşehir arasındaki maça taraftar ilgisi düşük kalırken, teknik direktör Atan tek değişiklikle sahaya çıktı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 23:03
Cercle Brugge - Başakşehir Maçından Notlar: Düşük İlgi ve Kadro Değişiklikleri

Cercle Brugge - Başakşehir Maçından Notlar

UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge'e konuk olan RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde önemli bir mücadeleye çıktı. Atan, son oynadıkları Heidenheim karşılaşmasına göre ilk 11'de sadece bir değişiklik yaptı.

İlk 11'de Tek Değişiklik

Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, cezası sona eren Ousseynou Ba'yı ilk 11'de görevlendirirken, Hamza Güreler'i yedek kulübesine çekti. Atan, takımını sahaya Mohammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Davidson ve Piatek ile sürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Dimitris Pelkas, Hamza Güreler, Joao Figueiredo ve Emre Kaplan yer aldı. Bu arada, Başakşehir'de Belçika'ya getirilen Philippe Keny sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Düşük Taraftar İlgisi

Maçın gerçekleştirildiği Jan Breydel Stadı'nda taraftar ilgisinin düşük olduğu gözlendi. 29 bin kapasiteli stadyumda, yalnızca yaklaşık 7 bin Belçikalı ve 500 Türk taraftar bulunuyordu. Bunun yanı sıra, Belçika'da maç saatinde hava sıcaklığı 5 derece, hissedilen sıcaklık ise rüzgar nedeniyle -2 derece olarak ölçüldü.

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