Ceyhan Ağbal'ın Dünya Şampiyonası'nda Altın Hedefi

Sivaslı milli bilek güreşçisi Ceyhan Ağbal, 10-23 Eylül'de Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:00
SERHAT ZAFER - Engelli bilek güreşinde Türkiye birincilikleri kazanan 30 yaşındaki Ceyhan Ağbal, başarısını Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda elde edeceği derecelerle taçlandırmak istiyor.

Hayata Sporla Tutundu

10 yaşındayken kazara tüfeğin ateş alması sonucu sol bacağından sakat kalan Ceyhan, hayata küsmedi ve spora yöneldi. Sivas'ta yaşayan sporcu, vücut geliştirme ve halter branşlarında Türkiye şampiyonlukları elde etti. Antrenörlerinin yönlendirmesiyle yaklaşık 2017 yılında bilek güreşine başladı ve katıldığı müsabakalarda önemli dereceler aldı.

Engelli bilek güreşinde sağ ve sol kolda 5 kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan Ceyhan, geçen yıl Slovakya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu. Dünya Şampiyonası'nda ise sol kolda dördüncülük, sağ kolda beşincilik elde etmişti. Ceyhan, Sivas İl Özel İdaresinde işçi olarak çalışıyor ve AA muhabirine yaşadığı süreci anlattı.

Hedef: Altın Madalya

Ceyhan, 20 yıl önce geçirdiği silah kazası nedeniyle sol bacağının sakat kaldığını belirterek, kendisine engelli denilmesinden rahatsız olduğunu vurguladı. Antrenmanlara yaklaşık bir yıldır hazırlandığını söyleyen Ceyhan, 10-23 Eylül'de Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle gidecek. Ceyhan'ın sözleri şöyle: "Vücut geliştirmede ve halterde Türkiye şampiyonluğum var. Bilek güreşinde yine Türkiye şampiyonluğum var. Bilek güreşinde gerçekten çok iddialıyım. Dünya Şampiyonası'nda ya bu kolumu oraya bırakıp geleceğim ya da güzel bir derece yapacağım. Bulgaristan'da eylül ayında düzenlenecek şampiyonada inşallah ay yıldızlı bayrağımızı orada dalgalandıracağım. İnşallah orada güzel bir derece yapacağım."

Mesajı ve Destek

Ceyhan, herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, "Ben de sıradan bir insandım ama talihsiz bir kaza başıma geldi. Engel bir insan için engel değildir, çok kafaya takmamak lazım. Azimsiz bir insan engelli bir insandır." diye konuştu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi ve Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yaşar Rende ise Ceyhan'ın azmiyle örnek bir sporcu olduğunu ifade etti. Rende, Ceyhan'a Dünya Şampiyonası'nda güveninin tam olduğunu belirterek, "Biz elimizden geldiği kadar onlara destek oluyoruz. İl yöneticilerimizin de onlara maddi anlamda destek sağlayacaklarına inanıyoruz." dedi.

Engelli bilek güreşinde Türkiye birincilikleri kazanan 30 yaşındaki Ceyhan Ağbal, başarısını Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda elde edeceği derecelerle taçlandırmak istiyor.

