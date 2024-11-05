Ceyhun Kazancı'dan A Milli Takım'a Destek

Ceyhun Kazancı'nın Galler Maçı Üzerine Açıklamaları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Galler karşılaşmasının önemine değinerek, galibiyet umudunu ifade etti.

A Ligi'ne Yükselme Hedefi

Kazancı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, "Galler maçını kazanarak A Ligi'ne yükseleceğimize inanıyorum. Enerjik bir milli takımımız var ve herkesin güvenini kazanmış durumda. Uyumumuz da saha içerisinde kendini gösteriyor," şeklinde konuştu.

Dünya Kupası Hedefleri

Kazancı, Galler maçının kazanılması durumunda Dünya Kupası elemeleri için play-off hakkı elde edeceklerini ifade ederek, "Bu maç bizim için çok önemli olacak. 13 Aralık'ta Dünya Kupası için kura çekimi yapılacak ve 2026'da finallere katılmak için her şeyi yapacağız," dedi.

Gelişen Genç Bir Milli Takım

Milli takımın gençleştiğini belirten Kazancı, "Birçok oyuncumuz genç ve önümüzdeki turnuvalarda bizlerle olacak. Düzenli olarak büyük turnuvalara katılan bir milli takım kurma arzumuz var. Gelişime açık birkaç mevkide yeni genç oyuncuları ekibe kazandırmayı planlıyoruz. Yurtdışında olan gurbetçilerimizi de takip ediyoruz," değerlendirmesinde bulundu.

Kura Çekimi için İyi Temenniler

Kazancı, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile ilgili olarak, "Tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Yeni formatta güzel bir sezon olmasını umuyorum. Seyir zevki yüksek zorlu müsabakalar bizi bekliyor," şeklinde sözlerini tamamladı.