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Ceza almıştı! Fenerbahçeli Osayi Samuel'den Trabzonspor maçı yorumu: "En büyük Fener!"

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta yaşanan olayların ardından Nijeryalı futbolcu Bright Osayi Samuel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 21:18
Ceza almıştı! Fenerbahçeli Osayi Samuel'den Trabzonspor maçı yorumu: "En büyük Fener!"

Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi Samuel, Trabzonspor maçındaki gelişmelerin ardından paylaşım platformu Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Nijeryalı futbolcu, paylaşımında, "2 Nisan'ı çok önemsiyorum. Fenerbahçe'nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe'yi savunacaklar. En büyük Fener." ifadelerini kullandı.

Osayi Samuel, bu mesajına ayrıca sarı-lacivert kalp emojileri de ekledi.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 30 maçta 3 gol atarken, 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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