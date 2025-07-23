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Cherno More Başakşehir Maçı: Teknik Direktör Ilian Iliev'den Açıklamalar

Cherno More Teknik Direktörü Ilian Iliev, Başakşehir'in tehlikeli bir takım olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 19:42
Cherno More Başakşehir Maçı: Teknik Direktör Ilian Iliev'den Açıklamalar

Cherno More-Başakşehir Maçına Doğru

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İstanbul Başakşehir'i ağırlayacak olan Bulgar temsilcisi Cherno More'de, teknik direktör Ilian Iliev önemli açıklamalarda bulundu. Iliev, karşılaşmanın zorlu geçeceğini vurguladı.

Başakşehir'in Tehdit Oluşturduğunu Belirtti

Basın toplantısında konuşan Iliev, "Başakşehir tehlikeli bir takım. Bizim için zor olacak. Bu sezon sadece bir maç oynadık. Bunun hiçbir şeyi değiştireceğini zannetmiyorum. Başakşehir, Avrupa'da bizden daha tecrübeli bir ekip. Daha büyük bütçeye sahipler. Avantajlı bir skor almak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Futboluna Dair Değerlendirme

Ilian Iliev, aynı zamanda Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak Türk futbolu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Futbolculuk kariyerinde Altay (1993-1994) ve Bursaspor'da (1998) forma giydiğini hatırlatan Iliev, "Türk futbolu son yıllarda çok gelişti. Türkiye'de iyi bir futbol jenerasyonu yetişiyor." dedi.

Kaptan Vasil Panayotov İyi Hazırlık Sürecine Dikkat Çekti

Cherno More'nin kaptanı Vasil Panayotov, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirterek, "Moralimiz iyi. Heyecanlıyız. Galibiyet alırsak bizim için çok iyi bir sonuç olur." şeklinde görüş bildirdi.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İstanbul Başakşehir'i ağırlayacak Bulgaristan...

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İstanbul Başakşehir'i ağırlayacak Bulgaristan temsilcisi Cherno More'de teknik direktör Ilian Iliev basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İstanbul Başakşehir'i ağırlayacak Bulgaristan...

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İstanbul Başakşehir'i ağırlayacak Bulgaristan temsilcisi Cherno More'de teknik direktör Ilian Iliev basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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