Cicaldau: "Türkiye'den Teklif Gelirse Değerlendiririm" — Craiova, Başakşehir'i 2-1 Yendi

Cicaldau, Başakşehir'e karşı attığı golün ardından Türkiye'den gelecek teklifleri ileride değerlendirebileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 23:28
Maç Sonrası Açıklamalar

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Romanya ekibi Universitatea Craiova'da Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, Türkiye'den bir takımın kendisini istemesi halinde teklifi değerlendirebileceğini söyledi.

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynandı. Cicaldau maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gol attığı için çok sevinçli olduğunu belirten Cicaldau, "Çok iyi bir takıma karşı iyi bir sonuç aldık. Bundan dolayı da ayrıca sevinçliyim. Daha hiçbir şey bitmedi. Daha turu geçmedik. Bu çift ayaklı bir turdu. Rövanş maçı için de hazır olmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bir muhabirin, "Türkiye'yi çok iyi biliyorsun. Daha önce Galatasaray ve Konyaspor'da forma giydin. Başakşehir ile ilgili takımına bilgi verdin mi?" sorusuna Cicaldau, "Başakşehir, zaten tanınmış bir takım. Her sene Avrupa kupalarında oynuyorlar. Onlarla ilgili saklanılacak bir şey yok." diye yanıt verdi.

Rövanş ile ilgili görüşlerini de paylaşan Cicaldau, "Rövanş maçı kolay olmayacak. Kendi sahamızda oynayacağımız için avantajlıyız." dedi.

Türkiye'de oynadığı dönemde kendini çok iyi hissettiğini belirten Rumen orta saha oyuncusu, "Türkiye'de çok iyi bir lig var. Bu ligde kendimi de çok beğendim. Şu anda Universitatea Craiova'da oynuyorum ama gelecek yıllarda Türkiye'den teklif gelirse değerlendiririm." şeklinde konuştu.

