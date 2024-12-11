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Cimnastikte Kayıt Dışı ve Merdiven Altı Salonlara Karşı Mücadele

Türkiye Cimnastik Federasyonu, kayıt dışı salonlara karşı denetimleri artırarak nitelikli spor eğitimi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:13
Cimnastikte Kayıt Dışı ve Merdiven Altı Salonlara Karşı Mücadele

Cimnastikte Kayıt Dışı ve Merdiven Altı Salonlara Karşı Mücadele

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, cimnastik alanında nitelikli eğitim sağlamak amacıyla "kayıt dışı yapılanmalar" ve "merdiven altı salonlar" ile mücadele ettiklerini açıkladı. Çelen, Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda sporcuları ziyaret ederek bu konudaki gelişmeleri aktardı.

2024 Olimpiyat Hedefleri

Başkan Çelen, 2024 yılı için Paris Olimpiyat Oyunları'nda tarihi başarı hedeflediklerini söyleyerek, "İki final ve beşincilikler elde ettik. Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na en az 10 sporcuyla gitmeyi planlıyoruz," dedi. Ayrıca, cimnastik branşlarında madalya hedeflediklerini vurguladı.

Denetimlerin Artırılması

Çelen, cimnastik merkezlerinin denetimleri konusunda Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile iş birliği yapacaklarını belirtti. "e-Devlet’e geçişin ardından birçok merdiven altı yapı ortadan kalktı. Eğitim veren eğitmenlerin belgelerinin temin edilmesi için çalışmalarımız sürüyor." diye ekledi.

Sosyal Medya Hesapları ve Belge Sorgulama

Başkan, kayıt dışı salonlar hakkında sosyal medya hesaplarının dondurulması için girişimlerde bulunacaklarını ifade ederek, "Ders aldığınız eğitmenlerin belgelerini sorgulayın. Belgesi olan eğitmenler, ders verdikleri stüdyolarla otomatik olarak denetleniyor," dedi.

Denetimde Yeni Hedefler

2025 yılı içinde sıkı denetimlerin olacağına dikkat çeken Çelen, "Plaza ve apartman dairelerindeki stüdyoların da denetimi için ciddi adımlar atacağız," şeklinde konuştu. Ayrıca, Antalya'da düzenlenen pilates vize gelişim seminerinin 700 kişiyle dolduğunu belirtti ve 2025 için pilates yarışma talimatnamesi hazırlama planlarını duyurdu.

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