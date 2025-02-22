ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i Mağlup Etti: 72-66

ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i 72-66 Yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, kendi sahasında Fenerbahçe Opet ile karşılaştı. Maç sonucunda Mersin ekibi, rakibini 72-66'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu zafer, ÇİMSA ÇBK Mersin için ligdeki kritik bir adım oldu. Spor severler, maç boyunca büyük bir heyecanla mücadeleyi izledi ve Mersin ekibinin galibiyetiyle coştu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Opet, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇİMSA ÇBK Mersin'den Natasha Howard (sağda) ile Fenerbahçe Opet'ten Tilbe Şenyürek (solda) mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Opet, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇİMSA ÇBK Mersin'den Natasha Howard (sağda) ile Fenerbahçe Opet'ten Tilbe Şenyürek (solda) mücadele etti.