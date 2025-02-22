ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i Mağlup Etti: 72-66

ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet'i 72-66 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:43
ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i Mağlup Etti: 72-66

ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i 72-66 Yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, kendi sahasında Fenerbahçe Opet ile karşılaştı. Maç sonucunda Mersin ekibi, rakibini 72-66'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu zafer, ÇİMSA ÇBK Mersin için ligdeki kritik bir adım oldu. Spor severler, maç boyunca büyük bir heyecanla mücadeleyi izledi ve Mersin ekibinin galibiyetiyle coştu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Opet, Servet...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Opet, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇİMSA ÇBK Mersin'den Natasha Howard (sağda) ile Fenerbahçe Opet'ten Tilbe Şenyürek (solda) mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Opet, Servet...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Opet, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇİMSA ÇBK Mersin'den Natasha Howard (sağda) ile Fenerbahçe Opet'ten Tilbe Şenyürek (solda) mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-0 ile Geçti: Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Galibiyet
2
Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın İkinci Ayağı Başladı
3
Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazır
4
Kayserispor, Göztepe'yi Ağırlıyor: Kritik Süper Lig Maçı
5
Göztepe, Stanimir Stoilov ile Sözleşmesini Uzattı
6
Milli Okçular, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya İçin Mücadele Ediyor
7
Mardin'de 600 Sporcu Kros Yarışında Ter Döktü

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi