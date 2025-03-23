ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Şampiyonluk İlgisiyle Göz Doldurdu

ÇİMSA ÇBK Mersin, Türkiye Kupası'nda Şampiyon Oldu

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde, ÇİMSA ÇBK Mersin, Emlak Konut takımını 85-64'lük bir skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu başarı, Mersin ekibinin güçlü performansının bir yansıması olarak büyük bir sevinç yarattı.

Mersin’in Güçlü Performansı

Final karşılaşması, ÇİMSA ÇBK Mersin'in etkili oyunuyla öne çıktı. Oyuncular, maç boyunca gösterdikleri başarılı oyun anlayışı ve dayanıklılıkları ile dikkat çekti. Emlak Konut karşısında gösterilen bu üstünlük, Mersin temsilcisinin zaferine zemin hazırladı.

ÇİMSA ÇBK Mersin'in bu zaferi, kulüp tarihine altın harflerle kazındı ve taraftarlarını bir kez daha gururlandırdı. Şimdi gözler, bu başarılı zirvenin devamına çevrildi.