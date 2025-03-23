ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Şampiyonluk İlgisiyle Göz Doldurdu

ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Emlak Konut'u 85-64 yenerek kupayı kazandı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 17:49
ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Şampiyonluk İlgisiyle Göz Doldurdu

ÇİMSA ÇBK Mersin, Türkiye Kupası'nda Şampiyon Oldu

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde, ÇİMSA ÇBK Mersin, Emlak Konut takımını 85-64'lük bir skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu başarı, Mersin ekibinin güçlü performansının bir yansıması olarak büyük bir sevinç yarattı.

Mersin’in Güçlü Performansı

Final karşılaşması, ÇİMSA ÇBK Mersin'in etkili oyunuyla öne çıktı. Oyuncular, maç boyunca gösterdikleri başarılı oyun anlayışı ve dayanıklılıkları ile dikkat çekti. Emlak Konut karşısında gösterilen bu üstünlük, Mersin temsilcisinin zaferine zemin hazırladı.

ÇİMSA ÇBK Mersin'in bu zaferi, kulüp tarihine altın harflerle kazındı ve taraftarlarını bir kez daha gururlandırdı. Şimdi gözler, bu başarılı zirvenin devamına çevrildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ÇİMSA ÇBK Mersin, Türkiye Kupası'nda Şampiyon Oldu
2
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Başlıyor
3
Ferhat Arıcan, Türkiye'de Altın Madalya Kazandı!
4
ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı Kazandı
5
Beşiktaş, Uğur Okulları İstanbulspor'a 3-1 Yenildi
6
ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Şampiyonluk İlgisiyle Göz Doldurdu
7
Melikgazi Kayseri Basketbol, Play-Off Hedefini Yeniden Belirliyor

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!