ÇİMSA ÇBK Mersin, Valencia'yı Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Valencia Basket'i 92-77 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 21:52
ÇİMSA ÇBK Mersin, Valencia'yı Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

ÇİMSA ÇBK Mersin İnanılmaz Bir Galibiyet Aldı

ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in turu rövanş maçında İspanyalı Valencia Basket ekibini 92-77 mağlup etti.

Deplasmandaki İlk Maçın Özeti

Mersin temsilcisi, deplasmanda oynadığı ilk maçı 89-57 kaybetmesine rağmen, döndüğü evinde müthiş bir performans sergileyerek 6'lı Final'de çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Valencia Basket’in Yarı Finale Yükselişi

Öte yandan, Valencia Basket ise bu sonuçla birlikte 6'lı Final'de yarı finale adını yazdırmış oldu.

Bu önemli galibiyetle, ÇİMSA ÇBK Mersin, Avrupa arenasındaki iddiasını sürdürdü ve basketbolseverleri heyecanlandıran bir mücadeleye imza attı.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in turu ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin ile...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in turu ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin ile İspanya'nın Valencia Basket takımı Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, ÇİMSA ÇBK Mersin'den Maria Araujo (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in turu ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin ile...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in turu ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin ile İspanya'nın Valencia Basket takımı Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, ÇİMSA ÇBK Mersin'den Maria Araujo (sağda) rakibiyle mücadele etti.

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