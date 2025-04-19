Çin'de İnsan ve Robotlar Yarı Maratonda Yarıştı

Pekin'de Tarihi Yarış

Çin'in başkenti Pekin'de, insan ve insansı robotların birlikte yer aldığı ilk yarı maraton gerçekleştirildi. "Pekin E-Şehir Yarı Maratonu ve İnsansı Robot Yarı Maratonu" adı altında düzenlenen bu etkinlik, spor ve teknolojinin ilginç birleşimine sahne oldu.

Yarışmanın Detayları

21,1 kilometrelik parkurda, binlerce insan koşarken, güvenlik amacıyla ayrılan paralel bir parkurda insansı robotlar kendi aralarında yarıştı. Bu eşsiz etkinliğe, robotik şirketleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve robot kulüplerinden oluşan 20'ye yakın ekip katıldı.

Robot Yarı Maratonu'nu 'Tiangong Ultra' Kazandı

Yarışı, Pekin İnsan Robotiği İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen 'Tiangong Ultra' isimli insansı robot 2 saat 40 dakika 42 saniyelik bir dereceyle kazandı. Geliştirilen robot, insan hareketlerini taklit eden bir algoritma ile çalışıyor.

Başarılar ve Zorluklar

Yarışta ikinci ve üçüncü sırayı, Noetix Robotics şirketine ait 'N2' adlı insansı robot modelleri aldı. Mühendislerden Cui Vınhuo, robota hem insan hareketlerini taklit etme hem de azami hız görevlerini başarılı bir şekilde uygulattıklarını vurguladı.

Ancak bazı robotlar yarışta beklenen performansı gösteremedi. Startta yere düşen bir robot uzun süre kalkamadı. Yönünü kaybeden bir başka robot, bariyere çarparak kontrol eden mühendis ekibinin düşmesine yol açtı. Bu gibi durumlarda mühendis ekipleri, sorun yaşayan robotlara golf araçlarıyla müdahale etti.

Gelecek Vizyonu

Çin yönetimi, insansı robotların yapay zekayla geleceği şekillendirecek teknolojilerden biri olduğuna inanıyor. Yarı maratonun yapıldığı Pekin Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi, bu alanda inovasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bölge yetkilileri, zorlu fiziksel şartlara dayanabilecek robotların geliştirilmesinin, çok sayıda alanda dönüşüm sağlayacağına inanıyor. Pekin E-Şehir İdari Komitesi Direktör Yardımcısı Li Çüen, "Bu robotların her biri, bitiş çizgisinde bıraktığı iz, madalyadan daha değerlidir" diyerek, insan ve robot sinerjisine olan arayışın asla bitmeyeceğini belirtti.

Çin'de insanlar ve insansı robotlar, ilk kez bir uzun mesafe koşu yarışında birlikte yer aldı. Dünyanın ilk insan ve robot yarı maratonu, başkent Pekin'de düzenlendi. "Pekin E-Şehir Yarı Maratonu ve İnsansı Robot Yarı Maratonu" olarak adlandırılan organizasyon, spor ve teknolojinin ilginç buluşmasına tanıklık etti. 21,1 kilometrelik parkurda bir yanda binlerce koşucunun katıldığı yarı maraton yarışı koşulurken güvenlik nedeniyle ayrılan paralel bir parkurda insansı robotlar, normal koşucuların yanı başında, kendi aralarında yarıştı.

Çin'de insanlar ve insansı robotlar, ilk kez bir uzun mesafe koşu yarışında birlikte yer aldı. Dünyanın ilk insan ve robot yarı maratonu, başkent Pekin'de düzenlendi. "Pekin E-Şehir Yarı Maratonu ve İnsansı Robot Yarı Maratonu" olarak adlandırılan organizasyon, spor ve teknolojinin ilginç buluşmasına tanıklık etti. 21,1 kilometrelik parkurda bir yanda binlerce koşucunun katıldığı yarı maraton yarışı koşulurken güvenlik nedeniyle ayrılan paralel bir parkurda insansı robotlar, normal koşucuların yanı başında, kendi aralarında yarıştı.