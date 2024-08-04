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Cindy Winner Djankeu Ngamba, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Madalya Garantiledi

Mülteci sporcu Cindy Winner Djankeu Ngamba, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 19:41
Cindy Winner Djankeu Ngamba, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Madalya Garantiledi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi An

Olimpiyatların ilk günlerinde, North Paris Arena'da gerçekleşen boks maçlarında, mülteci takımının başarılı sporcusu Cindy Winner Djankeu Ngamba, kadınlar 75 kiloda çeyrek finalde önemli bir başarıya imza attı.

Cindy Winner Djankeu Ngamba'nın Zaferi

Ngamba, Fransız rakibi Davina Michel'i 5-0’lık net bir skorla yenerek yarı finale yükseldi. Bu sonuç, Ngamba'yı olympiyat tarihinde mülteci takımına ilk madalya kazandırabilecek sporcu konumuna getirdi.

Yarı Final Mücadelesi

Yarı finalde Ngamba, 8 Ağustos Perşembe günü, Panamalı Bibeichi Atheyna Bylon ile karşılaşacak. Maç, Roland-Garros stadyumunda gerçekleştirilecek ve kazanan finalde mücadele etme hakkı kazanacak.

Ngamba'nın bu başarısı, sadece kendisi için değil, tüm mülteci sporcular için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Olimpiyatlarda mülteci takımı, uluslararası spor sahnesinde önemli bir yer edinmekte.

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