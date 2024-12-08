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Cizre Belediyespor'da Kriz! Başantrenör Ramazanoğlu, Maddi Zorlukları İfade Etti

Cizre Belediyespor'un başantrenörü Ramazanoğlu, kulübün maddi sıkıntıları nedeniyle 6 oyuncunun takımdan ayrıldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 11:04
Cizre Belediyespor'da Kriz! Başantrenör Ramazanoğlu, Maddi Zorlukları İfade Etti

Cizre Belediyespor Başantrenörü Mustafa Oğuz Ramazanoğlu, takımın içinde bulunduğu maddi krizle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ramazanoğlu, son 2 ayda kulübün finansal sorunları nedeniyle 6 oyuncu kaybettiklerini ve şu anda yalnızca 9 kişilik bir kadro ile mücadele ettiklerini belirtti. Sporcuların 4 aydır maaş alamadığını vurgulayan Ramazanoğlu, durumun sürdürülebilmesi için iş insanlarının destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Rams Global Cizre Belediyespor, 10 ve 15 Aralık tarihlerinde yapılacak maçlara hazırlıklarını sürdürürken, Ramazanoğlu, TÜRŞAD'ı deplasmanda 3-2 yenerek ligdeki son iki maça daha olumlu bir perspektifle yaklaştıklarını ifade etti. “Salı günü oynayacağımız Akkuş Belediyesi maçı çok zor geçecek. Onlar düşmemeye oynuyor,” diyen Ramazanoğlu, İstanbul Gençlikspor’un da güçlü bir rakip olduğunu ve zorlu bir mücadelenin beklediğini bildirdi.

Öte yandan kulübün yaşadığı sıkıntılar hakkında konuşan Ramazanoğlu, ekipte Kübalı ve Bulgar oyuncuların da yer aldığını belirterek, “9 kişilik kadro ile mücadele etmek zorundayız. Nasıl olacak bilmiyorum ama bu şartlarda oyuncularımız iyi mücadele ediyor,” dedi. Kulüp başkanının 2 ay önce istifa ettiğini hatırlatan Ramazanoğlu, “Kulübün başkanı yok, maddi sorunların bir an önce çözülmesi gerekiyor,” bilgisini paylaştı.

Takım oyuncularından Emre Batur da takımın içinde bulunduğu durumu özetleyerek, “Maddi ve mental olarak çok zor durumdayız,” ifadesini kullandı. Ligin ilk yarısının son iki maçını kazanmak için odaklandıklarını belirten Batur, “Kent iş insanlarının voleybola sahip çıkmalarını bekliyoruz. Bu parayla bakmakla yükümlü olduğumuz sevdiklerimiz var,” şeklinde duygularını ifade etti.

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