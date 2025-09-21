Cizre Belediyespor'dan 2 transfer: Mehdi Rezaei ve Ege Can Avcıl

Efeler Ligi ekibinden kadro güçlendirmesi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, iki önemli transferi duyurdu.

Kulüp, pasör çaprazı İranlı Mehdi Rezaei ile orta oyuncu Ege Can Avcıl'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Açıklamada, Ege Can Avcıl'ın geçen sezon Akkuş Belediyespor'da forma giydiği ve 24 yaşında olduğu; Mehdi Rezaei'nin ise geçen sezon İran'ın Rahyab Meyal takımında oynadığı ve o da 24 yaşında olduğu belirtildi.

Kulüp mesajı

"Renklerimize bağladığımız 2 oyuncumuza 'Hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz."