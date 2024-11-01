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Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Ziraat Bankkart Maçının Hazırlıklarına Başladı

Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Ramazanoğlu, zorlu bir mücadeleye hazır olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 15:25
Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Ziraat Bankkart Maçının Hazırlıklarına Başladı

Cizre Belediyespor Voleybol Takımı Hazırlıklara Başladı

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi 7. haftasında 8 Kasım Cuma günü deplasmanda Ziraat Bankkart ile karşılaşacak. Takım, bu maçın hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Antrenman Detayları

Takım, önceki günü izin yaparak geçirdikten sonra, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda antrenman yaptı. Başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ve yardımcı antrenörler Burak Köse, Behmen Cıvıldak yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında top atma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri ve savunma teknikleri üzerinde çalışıldı. İdman, mini bir maçla tamamlandı.

Başantrenör Ramazanoğlu’nun Açıklamaları

Ramazanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle hafta sonu maç yapmayacaklarını belirtti. Ziraat Bankkart ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına başladıklarını ifade etti.

Ramazanoğlu, "Zorlu iki deplasman maçımızdan birinde galip geldik, diğerinde ise 2 set önde iken maçı kaybettik. Ziraat Bankkart maçı da zorlayıcı bir mücadele olacak. Ziraat Bankkart oldukça iyi bir takım ve başarılı bir kadrosu var. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etti ve başarılı sonuçlar elde etti. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Takım olarak şu an çok iyi durumdayız. Desteklenmemiz gereken bir takımız ve desteklendiğimizde güzel başarılar elde edeceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında 8 Kasım Cuma günü...

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında 8 Kasım Cuma günü deplasmanda Ziraat Bankkart ile yapacağı maçın hazırlıklarına Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başladı.

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında 8 Kasım Cuma günü...

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında 8 Kasım Cuma günü deplasmanda Ziraat Bankkart ile yapacağı maçın hazırlıklarına Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başladı.

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