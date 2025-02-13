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Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta Maçına Hazırlanıyor

Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Hedef galibiyet ve taraftar desteği.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:35
Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta Maçına Hazırlanıyor

Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta Maçına Hazırlanıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Galatasaray HDI Sigorta ile sahasında oynayacağı önemli maçın hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenman çalışmalarında, yardımcı antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 3. sırasında yer alan Galatasaray ile zor bir mücadeleye çıkacaklarını belirtti.

Cıvıldak, kalan süreçte öncelikle Galatasaray, ardından Alanya Belediyesi ve TÜRŞAD ile karşılaşacaklarını ifade ederek, "Son sıralarda yer alıyoruz ve yerimizin bu olmadığını biliyoruz. Kalan maçlarda en iyisini yapmamız gerekiyor. Bu yıl bazı şanssızlıklar yaşadık ama önümüzdeki yıllarda Cizre takımını son 3 yılda olduğu gibi ilk 8'i hatta ilk 4'ü kovalayacak duruma getirebiliriz. Bu gücümüzün olduğunu biliyoruz. Son 3 yılda bunu başardık çünkü. Tekrar bunu yapabiliriz ve çalışmalarımız bu doğrultuda gerçekleşiyor," şeklinde konuştu.

Cıvıldak, taraftarlara da çağrıda bulunarak, bu hafta tribünleri doldurmaları ve takıma olan desteklerini esirgememelerini istedi.

Takım oyuncusu Çağatay Durmuş da ligde kalan 5 maçtan 3'ünü sahalarında oynamanın avantajını kullanmak istediklerini kaydetti. Durmuş, "Kalan maçların en az 4'ünü kazanarak taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz. Bu yıl onları yeterince üzdük fakat ligi iyi bir yerde bitirip onları bir nebze mutlu etmek istiyoruz. Bu hafta Galatasaray maçıyla bu galibiyetlerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Taraftarlarımızı da tribünlere, bizi desteklemeye davet ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 22. haftasında...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda devam etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 22. haftasında...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda devam etti.

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