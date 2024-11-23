Cizre Belediyespor, Galatasaray Maçı İçin Hazır

Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta Maçına Hazırlanıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin güçlü ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 9. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda tamamlanan antrenmanın ardından, yardımcı antrenör Behmen Cıvıldak, karşılaşmanın zorlu geçeceğini belirtti.

Takımın Hedefi

Cıvıldak, "Biz de iyi bir takımız. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadesini kullanarak takımın motivasyonunu paylaştı. Takım, hazırlıklarını eksiksiz tamamlayıp, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan İstanbul’a hareket etti.

Maç Bilgileri

Cizre Belediyespor, yarın saat 15.00'te Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta ile mücadele edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarını tamamladı.