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CJ McCollum'un 45 Sayısıyla Pelicans'tan Üst Üste Dördüncü Galibiyet

New Orleans Pelicans, CJ McCollum'un 45 sayısıyla Utah Jazz'ı uzatmada 123-119 yenerek dördüncü galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:17
CJ McCollum'un 45 Sayısıyla Pelicans'tan Üst Üste Dördüncü Galibiyet

Pelicans'ı Taşıyan Performans

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, konuk ettiği Utah Jazz'ı uzatmaların ardından 123-119 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Pelicans'ta CJ McCollum, 45 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımının bu önemli galibiyetinde büyük bir rol oynadı. Jazz'da ise Keyonte George 23, Isaiah Collier ise 20 sayıyla mücadele etti.

Alperen Şengün'ün Performansı

Diğer maçta, Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 11 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist kaydettiği karşılaşmada Detroit Pistons'a 107-96 mağlup oldu. Pistons'ta Cade Cunningham attığı 32 sayıyla galibiyette önemli bir katkı sağladı. Rockets'ta Fred VanVleet 20, Jalen Green ise 19 sayı gerçekleştirdi.

Maç Sonuçları

NBA'de oynanan diğer maçların sonuçları ise şu şekilde:

  • Golden State Warriors - Boston Celtics: 85-125
  • New Orleans Pelicans - Utah Jazz: 123-119 (uzatmalarda)
  • Los Angeles Clippers - Chicago Bulls: 99-112
  • Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns: 118-92
  • New York Knicks - Atlanta Hawks: 119-110
  • Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves: 108-106
  • Houston Rockets - Detroit Pistons: 96-107
  • Charlotte Hornets - Dallas Mavericks: 110-105

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