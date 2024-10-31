DOLAR
34,24 0,13%
EURO
37,27 -0,05%
ALTIN
3.058,14 0,41%
BITCOIN
2.474.787,69 0,56%

Cleveland Cavaliers Sezona 5'te 5 ile Başladı

Cleveland Cavaliers, NBA sezonuna güçlü bir başlangıç yaparak 5'te 5 sonuç elde etti.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 10:24
Cleveland Cavaliers Sezona 5'te 5 ile Başladı

Cleveland Cavaliers, Sezona Hızlı Bir Giriş Yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2023 sezonunda Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers karşısında 134-110'luk bir galibiyet alarak, sezona 5'te 5 ile başlamanın mutluluğunu yaşadı. Bu akşam oynanan 11 maçın ardından Cavaliers, bu güçlü performansını sürdürdü.

Maçın Öne Çıkan Performansları

Maçta Evan Mobley 25 sayı ve 5 ribaunt, Donovan Mitchell 24 sayı ve 7 asist, Jarrett Allen ise 20 sayı ve 17 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Los Angeles Lakers takımında ise LeBron James 26 sayı ve 6 ribaunt, Anthony Davis ise 22 sayı ve 13 ribaunt ile mücadele etti.

Diğer Maç Sonuçları

  • New York Knicks, Miami Heat'i 116-107 mağlup etti, Karl-Anthony Towns 44 sayı ve 13 ribauntla galibiyetin mimarı oldu.
  • Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs'ü 105-93 yenerek 4'te 4 yaptı.

Haftanın Maç Sonuçları

Bu akşamki NBA maçlarında alınan diğer sonuçlar şunlardır:

  • Washington Wizards-Atlanta Hawks: 133-120
  • Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 95-105
  • Indiana Pacers-Boston Celtics: 135-132 (Uzatmada)
  • Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 138-133
  • Miami Heat-New York Knicks: 107-116
  • Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 106-119
  • Chicago Bulls-Orlando Magic: 102-99
  • Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 104-89
  • Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 105-106

NBA'de mücadeleler devam ederken, takımlar arasındaki rekabetin giderek arttığı görülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençler Flöre Eskrim Dünya Kupası İstanbul'da Başlıyor
2
Mersin Spor'un Avrupa Kupası Hedefi
3
Türkiye'nin İlk Kadın Enduro Yarışçısı Burcu Özatamer: Hedef Dünya Şampiyonluğu
4
Masa Tenisi Türkiye Süper Kupa Finali: Fenerbahçe ve KAP-OFF Nevşehir Şampiyonluk Elde Etti
5
Mersin'de Avrupa Kadınlar Bocce Volo Şampiyonası Başladı
6
Bursaspor FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Uzatmada Kaybetti
7
Bocce Milli Takımı'nın Hedefi: 7'de 7

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor