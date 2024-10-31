Cleveland Cavaliers Sezona 5'te 5 ile Başladı

Cleveland Cavaliers, Sezona Hızlı Bir Giriş Yaptı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2023 sezonunda Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers karşısında 134-110'luk bir galibiyet alarak, sezona 5'te 5 ile başlamanın mutluluğunu yaşadı. Bu akşam oynanan 11 maçın ardından Cavaliers, bu güçlü performansını sürdürdü.
Maçın Öne Çıkan Performansları
Maçta Evan Mobley 25 sayı ve 5 ribaunt, Donovan Mitchell 24 sayı ve 7 asist, Jarrett Allen ise 20 sayı ve 17 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Los Angeles Lakers takımında ise LeBron James 26 sayı ve 6 ribaunt, Anthony Davis ise 22 sayı ve 13 ribaunt ile mücadele etti.
Diğer Maç Sonuçları
- New York Knicks, Miami Heat'i 116-107 mağlup etti, Karl-Anthony Towns 44 sayı ve 13 ribauntla galibiyetin mimarı oldu.
- Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs'ü 105-93 yenerek 4'te 4 yaptı.
Haftanın Maç Sonuçları
Bu akşamki NBA maçlarında alınan diğer sonuçlar şunlardır:
- Washington Wizards-Atlanta Hawks: 133-120
- Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 95-105
- Indiana Pacers-Boston Celtics: 135-132 (Uzatmada)
- Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 138-133
- Miami Heat-New York Knicks: 107-116
- Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 106-119
- Chicago Bulls-Orlando Magic: 102-99
- Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 104-89
- Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 105-106
NBA'de mücadeleler devam ederken, takımlar arasındaki rekabetin giderek arttığı görülüyor.