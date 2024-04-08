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Çok konuşulan maç tarihe geçti

Galatasaray-Fenerbahçe arasında yapılan Turkcell Süper Kupa maçı, pek çok farklı açıdan tarihe bir ilk olarak geçmeyi başardı. Maçın 2. dakikasında Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi ile biten maçın tek golünü Mauro Icardi 50. saniyede kaydetti.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 12:16
Çok konuşulan maç tarihe geçti

Şanlıurfa’da oynanan Turkcell Süper Kupa maçı, son zamanların en çok konuşulan karşılaşmalarından biri oldu. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın karşısına U19 takımıyla çıktı. Karşılamanın 50. saniyesinde Mauro Icardi’nin golü ile Galatasaray, Fenerbahçe karşında 1-0 öne geçti. Ancak gol sonrasında santra yapılmadı.

Fenerbahçe-Galatasaray en kısa maç

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, oyuncuları soyunma odasına çağırdı. Fenerbahçeli futbolcuların gitmesinin ardından maçın hakemi Volkan Bayarslan ise bir süre sonra maçı tatil etme kararı aldı.

Tarihin en kısa maçı

Fenerbahçeli futbolcuların sahadan ayrılması ile 50. saniyede sona eren maç, şimdiye kadar oynanan en kısa maçlarından biri olarak tarihe geçti.

Diğer yandan Galatasaray’ın vuruşu ile başlayan maçta, Fenerbahçeli futbolcular topa hiç dokunmadı.

Fenerbahçe-Galatasaray en kısa maç

Maçın tek golünün sahibi Icardi ise topa sadece bir kez temas etti. Ayrıca Icardi’nin 50. saniyede atmış olduğu gol, iki taraf arasında şimdiye kadar oynanan maçlardaki atılmış olan en erken gol olarak tarihe geçti.

Bu maçtan önce, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında en son 1934 yılında oynanan bir maç yarıda kalmıştı. 90 yıllık aradan sonra, iki ezeli rakip arasında bir maç daha yarıda kalmış oldu.

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