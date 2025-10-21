ÇOMÜ Spor Kulübü kuruldu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, olimpik ve profesyonel branşlara odaklanıyor

Rektör Erenoğlu: Bilim temelli spor anlayışı Çanakkale'ye taşınacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yeni bir spor yapılanmasıyla sahneye çıktı. ÇOMÜ Spor Kulübünün kuruluşunu duyuran Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, kulübün özellikle olimpik, takım, amatör ve profesyonel branşlarda yol almayı hedeflediğini söyledi.

Kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Erenoğlu, üniversitenin 33 yıl önce kurulduğunu ve 21 fakülte, 13 meslek yüksekokulu ve 19 yerleşke ile geniş bir yapıya sahip olduğunu hatırlattı. Son 6 ayda ÇOMÜ'nün Türkiye ulusal indekslerinde ilk 30'u zorlar hale geldiğine dikkat çekti ve bu akademik birikimi spora taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Erenoğlu, "Sporu bilime, bilimi tutkuya ve emeğe, başarıyı disipline harmanlayan yeni bir dönemin kapılarını açtık" diyerek, kulübün temel amaçlarını şöyle anlattı:

"Spor kulübü olarak temel amacımız üniversitemiz bünyesindeki akademik bilgi birikimi ve deneyimi, kentimizle spor özelinde buluşturmak. Altyapıyı kullanarak, sporcu performansını ölçen, izleyen, en önemlisi geliştiren, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte vizyona çıkarılmasını sağlayan bir yaklaşım sergileyeceğiz. Bu sayede bilim temelli bir spor anlayışını ilk defa Çanakkale'ye kazandırmış olacağız. Aynı zamanda hedefimiz, üniversite, şehir işbirliğini spor çatısı altında da güçlendirmek. Yerel kulüplerimizin hiçbir zaman alternatifi olmayacağız. Güçlerimizi birleştiren bir anlayışla hareket etmek istiyoruz. Başarıyı bilimle ve bilgiyle birlikte kalıcı hale getirmek isteriz. Özellikle olimpik, takım, amatör ve profesyonel branşlarda yol almak temel hedefimiz. Çanakkale'nin ve üniversitemizin adını ulusal ve uluslararası arenada duyurmak istiyoruz."

Rektör Erenoğlu, 22-23 Kasım tarihlerinde Dardanos Yerleşkesi'nde Spor Şenliği ve Sporcu Arama Konferansı gerçekleştireceklerini ve her yıl ulusal ve uluslararası alanda başarılar kazanmış sporculara yönelik spor ödülleri töreni düzenleyeceklerini bildirdi.

Kulüp bünyesinde yer alacak branşlar arasında futbol, basketbol, hentbol, kano, kürek, yüzme, sualtı hokeyi, dans, judo, güreş, karate, tekvando, geleneksel okçuluk, bilek güreşi bulunuyor. Erenoğlu, kent halkının amatör ve profesyonel düzeyde takım ve bireysel spor yapacağı bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini ekledi.

Yönetim Kurulu Başkanlığını Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, asbaşkanlığını Bahar Yurt üstlendi. Yönetim kurulunda Faruk Erkan, Deniz Ünver, İlhan Adiloğulları, Şakir Kutluay, Ardahan Dikme, Özgür Zileli Uygun, Selahattin Yapar, Turgay Kılıç, Derya Arslan, Şebnem Akarsu, Özgür Karakaş yer aldı.

Toplantı sonunda Dünya ve Avrupa Para Bilek Güreşi Şampiyonu Milli Sporcu Ümit Burunlular ile 48 kilometrelik \"Manhattan 20 Bridges\" parkurunu 22 yaş ve 2 ay ile tamamlayan en genç Türk kadın sporcu Ece Demir, ÇOMÜ Spor Kulübü ile sözleşme imzaladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Kulübü'nün kurulması dolayısıyla kentteki bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Kulübün yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarına poz verdi.