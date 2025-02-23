Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 Yenerek Kritik Galibiyet Aldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 18:24
Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 Yenerek Kritik Galibiyet Aldı

Corendon Alanyaspor, Dramalarıyla Dolu Bir Maçta Adana Demirspor'u Geçti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor, zorlu bir karşılaşmada Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda gösterdiği olağanüstü performansla galibiyeti elde etti.

İkinci Yarıda Değişen Denge

Karşılaşmanın 57. dakikasında Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Hadergjonaj'ın ortasında  Hwang'ın kafa vuruşu, Adana Demirsporlu bir oyuncuya çarparak kornere çıktı. Ancak bu pozisyon, sadece Alanyaspor'un ataklarının başlangıcı oldu.

63. dakikada Alanyaspor, farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta, Cordova'nın ceza sahasına çevirdiği topa Sporar kafayı vurdu. Topun Arda Okan Kurtulan'a çarpmasıyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

68. dakikada, Alanyaspor beraberliği sağladı. Adana Demirsporlu Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahasında topa müdahalesinin ardından VAR uyarısıyla hakem Ozan Ergün pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi. Penaltı atışında Hadergjonaj topun başına geçti ve skoru 2-2 yaptı.

Maçın son dakikalarında, 90. dakikada Alanyaspor'un Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Cordova'nın indirdiği topa Yusuf Özdemir vurarak takımına galibiyeti getiren golü atarak skoru 3-2'ye taşıdı.

Karşılaşma, Corendon Alanyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu kritik galibiyet, Alanyaspor'un ligdeki iddiasını daha da güçlendirdi.

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