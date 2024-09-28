Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 7. Haftasında Çarpıcı Mücadele

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maç, ev sahibi takımın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Önemli anlar

Karşılaşmanın 55. dakikasında, Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Makoutanın ceza sahası dışından çektiği sert şut, direğin dibinden az farkla auta gitti.

63. dakikada Alanyaspor'un atağında, Augustonun pasıyla buluşan Yusuf Özdemir, rakiplerini çalımladı fakat şutu savunmadan döndü ve top kaleci Grbic'te kaldı.

74. dakikada ise Çaykur Rizespor'da Ghezzalın sağ kanattan yaptığı ortada, Emrecan Bulutun çektiği şut kaleci Ertuğrul Taşkıran tarafından kontrol edildi ve meşin yuvarlak auta çıktı.

Sonuç olarak, karşılaşma 1-0'lık skorla Alanyasporun üstünlüğüyle tamamlandı.