Corendon Alanyaspor'da Uysal ve Çavuşoğlu PFDK'ye Sevk Edildi

Corendon Alanyaspor'da Uysal ve Çavuşoğlu, PFDK'ye sevk edildi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 21:56
Corendon Alanyaspor'da Uysal ve Çavuşoğlu PFDK'ye Sevk Edildi

Corendon Alanyaspor'da Disiplin Süreci Başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na sevk edilen isimleri duyurdu. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası’nda dün oynanan Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı sonrası yaşanan olaylar sebebiyle turuncu-yeşilli ekibin atletik performans antrenörü Muharrem Uysal ve kulüp yöneticisi Mevlüthan Çavuşoğlu’nun kurula tedbirli olarak sevk edildiği belirtildi.

Ramın Antalyaspor ve Başakşehir de PFDK'ya Sevk Edildi

Ayrıca, Onvo Antalyaspor usulsüz seyirci nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, RAMS Başakşehir de 5 futbolcusunun sarı kart görmesi ve 1 futbolcusunun kırmızı kartla cezalandırılması nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda LDLC Asvel Feminin'i Geçti
2
Corendon Alanyaspor'da Uysal ve Çavuşoğlu PFDK'ye Sevk Edildi
3
Cleveland Cavaliers, Thunder'ın 15 Maçlık Galibiyet Serisini Durdurdu
4
Hüseyin Yücel, Beşiktaş için 5 Adımlık Vizyonunu Açıkladı
5
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Play-Off'a Yükseldi
6
Fenerbahçe'de santrfor arayışında En-Nesyri ve Dzeko gündemde
7
Real Madrid-Barcelona Süper Kupa Final maçını şifresiz veren kanallar listesi: 2024 Barça Real maçı canlı yayın nereden izlenir? Arda sahada!

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak