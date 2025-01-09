Corendon Alanyaspor'da Uysal ve Çavuşoğlu PFDK'ye Sevk Edildi

Corendon Alanyaspor'da Disiplin Süreci Başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na sevk edilen isimleri duyurdu. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası’nda dün oynanan Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı sonrası yaşanan olaylar sebebiyle turuncu-yeşilli ekibin atletik performans antrenörü Muharrem Uysal ve kulüp yöneticisi Mevlüthan Çavuşoğlu’nun kurula tedbirli olarak sevk edildiği belirtildi.

Ramın Antalyaspor ve Başakşehir de PFDK'ya Sevk Edildi

Ayrıca, Onvo Antalyaspor usulsüz seyirci nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, RAMS Başakşehir de 5 futbolcusunun sarı kart görmesi ve 1 futbolcusunun kırmızı kartla cezalandırılması nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten sevk edildi.