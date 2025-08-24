DOLAR
Corendon Alanyaspor Eyüpspor Deplasmanına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 3. haftasında İkas Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı; maç yarın 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 20:59
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı İkas Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre çalışmalar, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanda özellikle taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Maç Detayları

İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor mücadelesi, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.

