Corendon Alanyaspor Eyüpspor Deplasmanına Hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı İkas Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre çalışmalar, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanda özellikle taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.
Maç Detayları
İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor mücadelesi, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.