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Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor'u İlk Yarıda 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 21:03
Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor'u İlk Yarıda 1-0 Geçti

Corendon Alanyaspor, İlk Yarıda Öne Geçti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin Önemli Anları

Maçın 8. dakikasında Alanyaspor, Hadergjonaj'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Efecan Karaca'nın kafa vuruşunun kaleci Slowik'ten dönmesiyle 1-0 öne geçti. Dönüş topunu değerlendiren Makouta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

20. dakikada, Alanyaspor'un Aliti ile kullandığı serbest vuruşta kaleye giden sert şut, kaleci Slowik tarafından kornere çelindi.

23. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta, ceza sahası çaprazında topla buluşan Umut Nayir, sert bir şut çekti ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran, zor bir pozisyonda topu kornere gönderdi.

İlk yarı sona ererken, oyunun dengesini belirleyen Alanyaspor, 1-0'lık avantajını korumayı başardı.

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