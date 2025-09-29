Çorum'da 14. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri Coşkuyla Düzenlendi

Akçalı mesire alanında 14 yıl aradan sonra gerçekleştirilen güreşlere yaklaşık 600 pehlivan katıldı; başpehlivanlığı Mustafa Taş kazandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:46
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 14. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri Akçalı mesire alanında gerçekleştirildi.

14 yıl aradan sonra düzenlenen organizasyona yaklaşık 600 pehlivan katıldı.

Başpehlivan ve Katılım

Başpehlivanlık mücadelesini finalde İsmail Koç'u mağlup eden Mustafa Taş kazandı.

Organizasyonda 32 başpehlivan, 500'ün üzerinde pehlivan ve binlerce vatandaş yer aldı.

Belediye Başkanı'nın Açıklaması

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere etkinlikle ilgili şu ifadeleri kullandı:

14 yıl aradan sonra düzenlediğimiz tarihi yağlı güreşlerin 14'üncüsünü gerçekleştirmiş olduk. 32 başpehlivanımız, 500'ün üzerinde pehlivanımız ve binlerce vatandaşımızla çok güzel bir gün yaşadık. İnşallah bunun devamını da bundan sonraki yıllarda getirmek için bize bir işaret oldu.

