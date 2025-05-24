Çorum'da Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması Gerçekleşti

Çorum'da Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması

Çorum'da, Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması, Çorum Belediyesi ve Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübü tarafından organize edildi. Yarışma, Çorum Atlı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yarışma Kapsamı

Yarışma, antrenmanlar, veteriner kontrolleri ve teknik toplantılarla başladı. Uluslararası 100 kilometre junior, uluslararası 100 kilometre yetişkin ve uluslararası 120 kilometre junior kategorilerinde etaplar koşturuldu.

Ödül Töreni ve Katılımcılar

Yarışmada dereceye giren sporcuların ödülleri, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran ve yarışmanın organizatörü Hikmet Burhan Kaya tarafından verildi.

Tahtasız, törendeki konuşmasında katılımcıları tebrik etti ve Çorum'da uluslararası yarışmaların devam etmesini umduğunu belirtti. Başkan Aşgın ise, Çorum'un at biniciliği alanında ilk uluslararası etkinliği düzenlemesinin gurur verici olduğunu ifade etti.

Kaya, yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katıldığını ve gelecekte daha kapsamlı yarışmalar düzenleme hedefinde olduklarını vurguladı.

Çorum'da Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması düzenlendi. Çorum Belediyesi ve Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübünce organize edilen yarışma, Çorum Atlı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Çorum'da Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması düzenlendi. Çorum Belediyesi ve Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübünce organize edilen yarışma, Çorum Atlı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.