Çorum FK 1-0 Ankara Keçiörengücü
Trendyol 1. Lig | 23. hafta
Skor: Çorum FK: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Muhammet Ali Doğan, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Maçın özeti
Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Çorum FK, evinde Ankara Keçiörengücü’nü zorlu geçen maçta 1-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı.
Gol: Thiam (dk. 87) (Çorum FK)
Çorum FK 11'i ve yedekler
Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Braian Samudio dk. 61), Yusuf Erdoğan (Burak Çoban dk. 70), Pedrinho (Atakan Akkaynak dk. 90+2), Thiam, Oğuz Gürbulak (Ferhat Yazgan dk. 61), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Ahmed Ildız (Danijel Aleksic dk. 70)
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Cemali Sertel, İbrahim Zubairu, Kerem Kalafat
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Ankara Keçiörengücü 11'i ve yedekler
Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Odise Roshi (Ousmane Diaby dk. 90+3), Ali Dere, İbrahim Akdağ (Halil Can Ayan dk. 90+3), Wellington, Hakan Bilgiç (Süleyman Luş dk. 81), Francis Ezeh, İshak Karaoğul (Erkam Develi dk. 81), Mame Diouf, Antenor Junior Fernandes
Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Ali Akman, Andre Sitoe, Tahsin Özler, Alper Burak Duman
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Disiplin
Sarı kartlar: Ferhat Yazgan, Braian Samudio (Çorum FK); Emre Satılmış, Francis Ezeh, İbrahim Akdağ, Mame Diouf (Ankara Keçiörengücü)
TRENDYOL 1. LİG’İN 23. HAFTASINDA ÇORUM FK’NİN EVİNDE KONUK ETTİĞİ KEÇİÖRENGÜCÜ’NÜ 1-0 MAĞLUP ETTİ.