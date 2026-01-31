Çorum FK 1-0 Ankara Keçiörengücü — Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 23. haftasında Çorum FK, Thiam'ın 87. dakikadaki golüyle Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 18:18
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 18:18
Çorum FK 1-0 Ankara Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig | 23. hafta

Skor: Çorum FK: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Muhammet Ali Doğan, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Maçın özeti

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Çorum FK, evinde Ankara Keçiörengücü’nü zorlu geçen maçta 1-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı.

Gol: Thiam (dk. 87) (Çorum FK)

Çorum FK 11'i ve yedekler

Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Braian Samudio dk. 61), Yusuf Erdoğan (Burak Çoban dk. 70), Pedrinho (Atakan Akkaynak dk. 90+2), Thiam, Oğuz Gürbulak (Ferhat Yazgan dk. 61), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Ahmed Ildız (Danijel Aleksic dk. 70)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Cemali Sertel, İbrahim Zubairu, Kerem Kalafat

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Ankara Keçiörengücü 11'i ve yedekler

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Odise Roshi (Ousmane Diaby dk. 90+3), Ali Dere, İbrahim Akdağ (Halil Can Ayan dk. 90+3), Wellington, Hakan Bilgiç (Süleyman Luş dk. 81), Francis Ezeh, İshak Karaoğul (Erkam Develi dk. 81), Mame Diouf, Antenor Junior Fernandes

Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Ali Akman, Andre Sitoe, Tahsin Özler, Alper Burak Duman

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Disiplin

Sarı kartlar: Ferhat Yazgan, Braian Samudio (Çorum FK); Emre Satılmış, Francis Ezeh, İbrahim Akdağ, Mame Diouf (Ankara Keçiörengücü)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

