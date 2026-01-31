Osmangazi Belediyespor 3-0 ile 1954 Adanaspor'u Mağlup Etti — Play-off İddiası Sürüyor

Maç Özeti

Osmangazi Belediyespor, Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde karşılaştığı 1954 Adanaspor'u 3-0 mağlup etti.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada takım oyuna hakim oldu; setler 25-5, 25-4 ve 25-5 şeklinde sonuçlandı.

Bu sonuçla Osmangazi Belediyespor ligdeki 10. galibiyetini elde ederek play-off iddiasını sürdürdü.

Başkanın Açıklaması

Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, sporcuları ve teknik ekibi kutlayarak, "Play-Off yolunda ilerliyoruz. Bu galibiyette emeği geçen teknik ekibimizi ve sporcularımızı kutluyorum. Galibiyet serimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Başantrenörün Değerlendirmesi

İki hafta arka arkaya deplasman maçının ardından sahalarında 1954 Adanaspor ile oynadıklarını ve rakibe saygı duyduklarını belirten Başantrenör Güner Karakaya, şunları söyledi: "Adanaspor’a çocuklara saygı duyuyoruz. İlk yarı oynadığımız takım gibi değildi ama bizim de yolumuza devam etmemiz gerekiyordu. Sungurlu Belediyespor’u ağırlayacağız, bu maça çok ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Güzel voleybol izletmek istiyoruz. Her maça galibiyet hedefiyle çıkıyoruz. İkinci yarı mücadelemizi en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Bu sene ligi tanıyoruz ama play-off’a kalıp turu geçmek istiyoruz. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ederiz" diye konuştu.

