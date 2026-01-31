Sultanlar Ligi: Bahçelievler Belediyespor, Aydın'ı 3-2 yendi
19. hafta maç özeti
Vodafone Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bahçelievler Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu.
Set skorları: 18-25, 23-25, 25-21, 27-25, 12-15
Süre: 155 dakika | Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Necmi Avcı
Takım kadroları
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Fatma Şekerci, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Bilge Paşa, Çerağ Düzeltir, Tikhomirova, Selen Köse, Nisan Barut
Bahçelievler Belediyespor: Eylül Durgun, Reid, Nikolova, Fatma Nur Yılmaz, Jaksic, Eda Say, Dilara Yeşil, Berre İnce, Yağmur Karaoğlu, Selin Çalışkan, Fulden Ural
Beş set boyunca çekişmeli geçen maçta Bahçelievler Belediyespor, kritik anları lehine çevirerek deplasmandan galibiyetle ayrıldı.
