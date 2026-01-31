Sultanlar Ligi: Bahçelievler Belediyespor, Aydın'ı 3-2 yendi

Vodafone Sultanlar Ligi 19. haftasında Bahçelievler Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 18:57
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 19:03
19. hafta maç özeti

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bahçelievler Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu.

Set skorları: 18-25, 23-25, 25-21, 27-25, 12-15

Süre: 155 dakika | Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Necmi Avcı

Takım kadroları

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Fatma Şekerci, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Bilge Paşa, Çerağ Düzeltir, Tikhomirova, Selen Köse, Nisan Barut

Bahçelievler Belediyespor: Eylül Durgun, Reid, Nikolova, Fatma Nur Yılmaz, Jaksic, Eda Say, Dilara Yeşil, Berre İnce, Yağmur Karaoğlu, Selin Çalışkan, Fulden Ural

Beş set boyunca çekişmeli geçen maçta Bahçelievler Belediyespor, kritik anları lehine çevirerek deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

