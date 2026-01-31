Trabzonspor, Fethiyespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta Fethiyespor maçı hazırlıklarına başladı. Fatih Tekke yönetiminde rejenerasyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 19:08
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 19:08
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta mücadelesinde sahasında oynayacağı Fethiyespor karşılaşmasının hazırlıklarına start verdi.

Antrenmanda uygulanan program

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen çalışma Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Antalyaspor maçında forma giyen oyunculara rejenerasyon çalışması uygulandı. Diğer futbolcular ise ısınma bölümünün ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

