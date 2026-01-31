Yalçın Koşukavak: 87. dakikadaki penaltı mağlubiyeti beni üzdü

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Çorum FK maçında 87. dakikada yenen penaltı golüyle 1-0 mağlup olmalarının kendisini üzdüğünü ve takımın mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 18:40
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 18:40
Trendyol 1. Lig 23. hafta | Çorum FK 1-0 Ankara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Çorum FK karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu. Maçın son bölümünde gelen golün kendisini üzdüğünü belirtti.

Koşukavak, maç sonu yaptığı açıklamada: "87. dakikada penaltı golüyle mağlup olmak, bu kadar iyi mücadele edince beni biraz üzdü" dedi.

Teknik direktör, takımının performansından memnun olduğunu vurgulayarak hakem kararları ve zemin şartlarına ilişkin eleştirilerini de paylaştı.

Konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "İlk yarı skoru bulmaya çok yakın bir oyun oynadıklarını ifade eden Koşukavak, 'İkinci yarı daha duygusal, daha ön doğru hareket eden bir Çorum’la geçiş hücumlarıyla skoru alabilirdik. Tabii 87. dakikada böyle bir penaltı golüyle mağlup olmak, bu kadar iyi mücadele edince beni biraz üzdü. Bu mücadelenin hakkı buradan bir puan almaktı. Çünkü rakibin ikinci yarı topa sahip olması biraz biraz daha fazla ama bize bir üretkenlik sağlayamadı. Bu kaliteli oyuncularla maç öncesinde beklentilerimin altındaydı, bizi daha fazla baskı altına alacaklarını düşündüm. Ama öyle bir oyun olmadı, bir puanı 87. dakikada penaltıyla bırakmak bizim gibi küçük bütçeli bir takım için üzücü açıkçası. Oyuncularımın emeğine üzüldüm. Hakemler konusuna gelince de söylüyoruz da bir şey olduğu yok. Zemin kaygan, biraz futbolu bilmek gerekiyor. Pozisyona yorum getirirken topun kaydığı, oyuncunun topu kontrol edemediği anlara yorum getirmek gerekiyor. Böyle kuralları ilkokul çocuğu gibi öğrenip böyle şeyler yapılmamalı. Penaltı için demiyorum. Penaltıyı görmedim ama oyuncularım da bir tepki göstermediğine göre penaltı olabilir. Ben oyunun genelinden bahsediyorum. Takımımın oyundan memnunum. Çorum’un iki oyuncusu bizim takımımızın maliyetidir. Üzüldüm. Bir puan hak etmiştik. Çorumspor’a bundan sonraki başarılarında başarılar diliyorum'".

Maç Detayı: Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Çorum FK’ya 1-0 mağlup oldu.

