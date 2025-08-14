DOLAR
Çorum FK Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlanıyor - Trendyol 1. Lig

Çorum FK, Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü; takım yarın Ankara aktarmalı olarak Adana'ya gidecek.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 20:35
Çorum FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman detayları

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde Çorum Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların tamamı katıldı. Isınma ile başlayan idman, sürat çalışmaları, hücum-savunma taktikleri ve duran top organizasyonlarına odaklandı. Antrenman, kaleli oyun ile tamamlandı.

Yolculuk ve kamp programı

Kırmızı siyahlı ekip, yarın sabah kulüp tesislerinde kahvaltı yaptıktan sonra 08.30'da otobüs ile Ankara'ya hareket edecek. Esenboğa Havalimanı'ndan 14.30'da uçakla Adana'ya geçecek kafile, konaklayacağı otelde kampa girecek ve son antrenmanını burada yapacak. Takım, antrenmanın ardından maç saatini bekleyecek.

