Çorum FK, Adanaspor'u Ağırlıyor: Kritik Maç Yarın Saat 16.00'da

Çorum FK ve Adanaspor Karşı Karşıya
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın Adanaspor ile evinde mücadele edecek. Karşılaşma, Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.
Müsabakayı Yönetecek Hakem
Bu önemli karşılaşmanın hakemliğini Turgut Doman üstlenecek.
Sakat ve Cezalı Oyuncular
Kırmızı-siyahlı ekipte, tedavisi devam eden Geraldo ve Ahmethan Köse ile kart cezalısı Ferhat Yazgan, Adanaspor maçında forma giyemeyecek.
Puan Durumu
Çorum FK, ligde 38 puanla 6. sırada yer alırken, Adanaspor ise 20 puanla 19. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu mücadele, ligdeki gidişat açısından büyük bir önem taşıyor.