Çorum FK, Adanaspor'u Ağırlıyor: Kritik Maç Yarın Saat 16.00'da

Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor ile 26. haftada karşılaşacak. Maç yarın saat 16.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:10
Çorum FK, Adanaspor'u Ağırlıyor: Kritik Maç Yarın Saat 16.00'da

Çorum FK ve Adanaspor Karşı Karşıya

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın Adanaspor ile evinde mücadele edecek. Karşılaşma, Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Müsabakayı Yönetecek Hakem

Bu önemli karşılaşmanın hakemliğini Turgut Doman üstlenecek.

Sakat ve Cezalı Oyuncular

Kırmızı-siyahlı ekipte, tedavisi devam eden Geraldo ve Ahmethan Köse ile kart cezalısı Ferhat Yazgan, Adanaspor maçında forma giyemeyecek.

Puan Durumu

Çorum FK, ligde 38 puanla 6. sırada yer alırken, Adanaspor ise 20 puanla 19. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu mücadele, ligdeki gidişat açısından büyük bir önem taşıyor.

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