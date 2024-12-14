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Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i Ağırlıyor

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile yarın karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 11:48
Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i Ağırlıyor

Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler ile Karşılaşıyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile mücadele edecek. Maç, Çorum Şehir Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Detaylar ve İstatistikler

Karşılaşma, yarın saat 16.00'da başlayacak ve maçın hakemliğini Batuhan Kolak üstlenecek. Çorum FK, ligde 23 puana sahipken, Amed Sportif Faaliyetler ise 21 puanda bulunuyor.

Sakat Oyuncular

Kırmızı-siyahlı ekipte, sakatlıkları süren Ahmet Said, Avounou ve Loick Landre bu önemli mücadelede forma giyemeyecek.

Her iki takım için de zorlu geçmesi beklenen bu karşılaşma, taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

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