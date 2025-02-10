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Çorum FK, Coşqun Diniyev ile Anlaştı

Ahlatcı Çorum FK, Azerbaycanlı orta saha oyuncusu Coşqun Diniyev ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 22:18
Çorum FK, Coşqun Diniyev ile Anlaştı

Çorum FK, Coşqun Diniyev'i Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Coşqun Diniyev'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki Azerbaycan asıllı orta saha oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Başarılar Diliyoruz!

Açıklamada, "Hoş Geldin, Coşqun Diniyev. Bandırmaspor Kulübünden transfer ettiğimiz Coşqun Diniyev ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Coşqun'a aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

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