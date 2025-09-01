Çorum FK'de Kaleci Hasan Hüseyin Akınay Sol Elinden Ameliyat Edildi

Operasyon ve Kaza Detayı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK forması giyen kaleci Hasan Hüseyin Akınay, cumartesi günkü antrenmanda sakatlandı. Yapılan kontrollerde sol el ikinci parmağında kırık tespit edildi.

Kulüp Açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, "El cerrahisi bölümüyle yapılan değerlendirmeler sonrası ameliyatına karar verilen oyuncumuz, bugün Ankara'da uzman hekimler tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hasan Hüseyin Akınay'ın sağlık durumu ve iyileşme süreciyle ilgili gelişmeler kulüp tarafından duyurulacak.