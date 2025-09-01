DOLAR
Çorum FK'de Kaleci Hasan Hüseyin Akınay Sol Elinden Ameliyat Edildi

Arca Çorum FK kalecisi Hasan Hüseyin Akınay, cumartesi antrenmanında sakatlanıp sol el ikinci parmağı kırılınca Ankara'da ameliyat edildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 17:18
Operasyon ve Kaza Detayı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK forması giyen kaleci Hasan Hüseyin Akınay, cumartesi günkü antrenmanda sakatlandı. Yapılan kontrollerde sol el ikinci parmağında kırık tespit edildi.

Kulüp Açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, "El cerrahisi bölümüyle yapılan değerlendirmeler sonrası ameliyatına karar verilen oyuncumuz, bugün Ankara'da uzman hekimler tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hasan Hüseyin Akınay'ın sağlık durumu ve iyileşme süreciyle ilgili gelişmeler kulüp tarafından duyurulacak.

