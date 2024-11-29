Çorum FK, Erzurumspor FK'yi Ağırlıyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın evinde Erzurumspor FK ile mücadele edecek. Karşılaşma, Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Erdem Mertoğlu tarafından yönetilecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, sakatlıkları devam eden oyuncular Suat Kaya ve Loick Landre nedeniyle eksik kadro ile sahaya çıkacak. Mevcut lig durumunda, Çorum FK'nin 20, Erzurumspor FK'nin ise 22 puanı bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.