Çorum FK, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Çorum FK Hazırlıklarına Devam Ediyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapıldı.

Antrenman Detayları

Futbolcular, kuvvet ve teknik çalışmalarla kendilerini bu önemli maça hazırlıyor. Ancak, kadroda bazı eksikler bulunuyor. Tedavi süreçleri devam eden Çatic, Ahmet Said Kıvanç, Hasan Hüseyin Akınay ve Atakan Cangöz, bu antrenmanda yer almadı.

Gelecek Çalışmalar

Kırmızı-siyahlılar, yarınki antrenmanlarıyla 26 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını devam ettirecekler.